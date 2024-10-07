آن للفريق الركن شمس الدين الكباشي أن يَمُد رجليه ويرتاح قليلاً من عناء السفر والتجوال إلي الولايات الملتهبة في الوسط وخطوط القتال الأمامية .. آن له أن يرتاح قليلاً داخل غرفة القيادة والسيطرة بمدينة كوستي ليتابع عن قُرب كيف ستُطبق جيوش ومتحركات الجيش علي عصابات ومليشيات التمرد وتلقنها دروساً لن تنساها علي مدار التاريخ ..

• تحرير منطقة جبل موية الإستراتيجية يعني عملياً تقطيع أوصال المليشيا وقطع خطوط إمدادها وحصارها في مدن ومواقع صارت عملياً مصيدة فئران طريق الخروج منها بين خياري الجوع والعطش وعلي مليشيا التمرد أن تختار الخيار الذي يبقيها علي قيد الحياة !!

• بعودة جبل موية ستعود ولايات الوسط إلي التنفس الطبيعي ومع مرور الأيام ستتوالي شراسة المقاومة الشعبية مع دخول أفواج جديدة من الجنود المجندة والقوات النظامية الأخري إلي ساحات قتال المليشيا إضافة إلي عامل جديد انتقال الجيش إلي خانة المبادرة بالهجوم وملاحقة عصابات المليشيا بفنون وطرائق قتال جديدة ستضيق الخناق علي المتمردين وداعميهم ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد