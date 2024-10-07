مثل هذه المشاهد ستتكرر كثيراً بحول الله وقوته خلال الأيام القادمة .. • سيكتب التاريخ تضحيات ومجاهدات وجسارة هؤلاء الأبطال بمدادٍ من نور .. • كم هي عصيّة وغالية دموع الرجال الذين لم تجمعهم دنيا ولا تجارة ولاعرضٌ زائل أو سفرٌ قاصد .. • جمعهم رباط الله وحبله المتين وتلاقوا من أجل الوطن .. • يذرفون الدموع لأنهم عايشوا وعاشوا أهوال الحرب وشدة وقسوة القتال .. • ستتكرر هذه المشاهد بإذن الله في كبري حنتوب وكبري البوليس .. ستتكرر في جبل أولياء وكبري سنجة والدندر .. • ستلتقي الإشارة بالقيادة العامة .. ستلتقي كل المتحركات عند نقطة الإنتصار الخاتم . • وعندها سيعلم أبناء هذا الشعب أي حبٍ حمله ويحمله لهم هذا الجيش السوداني العظيم .. • إنها لحظة التقاء أبطال النيل الأبيض وسنار .. لحظة تحرير منطقة جبل موية .. • صورة ستبقي للتاريخ .. الكاتب/ عبدالماجد عبد الحميد

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