قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان جعفر الصادق الميرغني: نحي انتصارات القوات المسلحة السودانية بجميع محاور القتال وعلى مؤسسات الدولة الأخرى التأهب للقيام بدورها القضائي والقانوني والتشريعي لاستئناف بناء الدولة السودانية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر جعفر الصادق الميرغني: نحي انتصارات القوات المسلحة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.