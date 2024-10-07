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جعفر الصادق الميرغني: نحي انتصارات القوات المسلحة السودانية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان جعفر الصادق الميرغني: نحي انتصارات القوات المسلحة السودانية بجميع محاور القتال وعلى مؤسسات الدولة الأخرى التأهب للقيام بدورها القضائي والقانوني والتشريعي لاستئناف بناء الدولة السودانية.

الجزيرة – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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