اغتيال نجل الداعية مزمل فقيري برصاص الدعم السريع

لقي نجل الداعية السوداني المعروف “مزمل عوض فقيري” مصرعه أمس الأول.. إثر إطلاق قوات الدعم السريع النار على قارب بقرية الصقيعة التابعة لمدينة رفاعة في ولاية الجزيرة وسط السودان.

ومنذ دخولها مدينة ود مدني في ديسمبر العام الماضي بعد انسحاب الجيش منها، ظلت قوات الدعم السريع.. تمارس أبشع الانتهاكات بحق المواطنين، شملت القتل والسلب والنهب إلى جانب اغتصاب النساء، وفقاً لعدة تقارير. التيار

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