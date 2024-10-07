تعرف على مجموعة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني حل فريق الكرة بنادي الهلال السوداني في مجموعة متوزانة بدوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الأولى إلى جانب فرق “مازيمبي الكونغولي،الشباب التنزاني، مولودية الجزائر”.

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