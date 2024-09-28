الرئيسية/أبرز العناوين/ مصادر عسكرية: رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من نيويورك إلى الخطوط الأمامية أبرز العناوينأخبار 2024-09-28 آخر تحديث: 2024-09-28 البرهان - القائد العام مصادر عسكرية: رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من نيويورك إلى الخطوط الأمامية. 2024-09-28 آخر تحديث: 2024-09-28

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