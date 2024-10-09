اهتمام حكومي بمشروعات منظمة الطوارئ الإيطالية في السودان

جبريل ابراهيم

أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بمشروعات منظمة الطوارئ الإيطالية الإنسانية في السودان والسعي لتذليل الصعاب التي تواجه عملها وتحد من استفادة المواطن من خدماتها الطبية والعلاجية ، مشيراً إلى أهمية الخدمات الإنسانية التي ظلت تقدمها المنظمة في القطاع الصحي بما يدعم جهود الدولة في توطين العلاج بالداخل واستقطاب الدعم الصحي والعلاجي لتحقيق أهدافه.

وأشاد لدى لقائه Rossella Miccio رئيس المنظمة بمقر الوزارة باستمرار نشاط المنظمة في السودان رغم ظروف الحرب وتداعياتها .

من جانبها أبانت رئيس المنظمة أن زيارتها للبلاد تفقدية للمشروعات القائمة في السودان متمثلة في مركزي طب الأطفال ببورنسودان ونيالا ،و مركز السلام لجراحة القلب سوبا الخرطوم والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير الاداء فيها، كاشفة عن سعي المنظمة لفتح عيادات خارجية لتتبع مرضى القلب في كسلا والقضارف إضافة إلى العيادات التي فتحتها مسبقاً في عطبرة وعيادة طب الأطفال في مركز السلام بسوبا.