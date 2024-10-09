مدير عام قوات الشرطة (المكلف) يلتقى المدير الفنى للمركز الإقليمى للعمليات الخرطوم

التقى مدير عام قوات الشرطة (المكلف) الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله بالسيد هيرفى جامت المدير الفنى للمركز الإقليمى للعمليات الخرطوم وذلك بحضور العميد شرطة مفيدة محمد سليمان مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى (المكلف)

من جانبه رحب مدير عام قوات الشرطة المكلف باللقاء وأبدى سعادته بالزيارة التى تمثل التعاون والتواصل بين الشرطة السودانية والمركز خاصة فى مجال الهجرة غير الشرعية التى تهدد الأمن والسلم الدوليين وأكد سيادته تعاون شرطة السودان مع المركز لتحقيق أهدافه فى بسط الأمن والإستقرار بالمنطقة وطالب سيادته بتفسيرات واضحة عن أسباب نقل المركز وتحويل مقره من السودان إلى دولة كينيا وذلك حتى يتثنى التنسيق والإتصال مع الجهات المختصة للنظر فى إعادة عمل المركز بالبلاد ومباشرة نشاطه من السودان.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن السيد هيرفى جامت قدم تنويرا خلال اللقاء إستعرض عبره أنشطة وأهداف المركز وعضوية الدول التى تشكله وابان سيادته أن هدف الزيارة للسودان التفاكر والتشاور فيما يتعلق بعودة نشاط المركز بالسودان الذى يعتبر بموقعه الإستراتيجى وخبرات اجهزته الأمنية من أهم الدول بالمنطقة المكونة للمركز مما حدا بالشركاء التفكير فى إرجاع مقر المركز إلى السودان مضيفا أن للمركز خطط وبرامج عمل مشترك سيتواصل الحوار حولها مع الجانب السودانى لبحث كيفية إنفاذها تتمثل فى بعض الإلتزامات فيما يلى تاهيل ضابط الإتصال بالمركز من الجانب السودانى بأن يصبح خبيرا فى التدريب يساعد فى تاهيل وتدريب ضباط الشرطة السودانية بجانب المساعدة فى توفير الإحتياجات التدريبية بإبتعاث خبراء التدريب لتدريب منسوبى الشرطة داخل السودان او ابتعاثهم للتدريب خارج السودان وأشار سيادته بأن للمركز ورش وبرامج عمل يتم تطبيقها ببعض دول الجوار فى مجالات تقديم الدعم الفنى والمادى لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية يمكن إنفاذها فى السودان نسبة لدوره المحورى فى عمليات المكافحة والحد من الهجرة غير الشرعية .

المكتب الصحفي للشرطة