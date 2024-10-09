مفوضية العون الانساني: تعهدات بتشبيك رابطة الاعلاميين الوافدين بولاية القضارف

تعهدت مفوض العون الإنساني بولاية القضارف الأستاذة زهرة ميرغني محمد باحداث شراكة مع رابطة الاعلاميين الوافدين بولاية القضارف بجانب عمل تشبيك للرابطة مع المنظمات بما يخدم قضايا العمل الإنساني في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وقالت زهرة خلال لقائها وفد الرابطة برئاسة الأستاذ شهاب الدين عبد الرحمن رئيس الرابطة المكلف قالت ان الإعلام يمثل رأس الرمح لنجاح اي مشروع خاصة مشروعات العمل الإنساني التي تتطلب معالجات اعلامين تبين حجم العمل وتكشف القصور حال وجوده. واشادت بفكرة الرابطة كونها تمثل كيانا يحاول تلبية شواغل الاعلاميين الوافدين والسعي لمعالجة مشكلاتهم الحياتية.

وابانت زهرة ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الشراكات بين الرابطة وعدد من الجهات والمنظمات بما يخدم قضايا البلاد ويدعم العمل الإنساني ويرسخ للتعايش السلمي وثقافة السلام.

ومن جهته قال رئيس رابطة الاعلاميين الوافدين شهاب الدين عبد الرحمن ان الرابطة تضم لفيف من الاعلاميين في شتي ضروب العمل الاعلامي.