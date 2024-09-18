رحيل شقيق مايكل جاكسون عن عمر 70 عامًا – صورة

توفي الفنان الأمريكي تيتو جاكسون عضو مؤسسة فرقة جاكسون 5، والشقيق الأكبر لمايكل جاكسون أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادته من نيو مكسيكو إلى أوكلاهوما، وذلك وفقًا لما أعلنه سيجى جاكسون ابن شقيق الراحل.

يذكر أن تم تصوير تيتو جاكسون، آخر مرة يوم 9 سبتمبر الماضي، في ميونيخ بألمانيا، قبل ستة أيام من وفاته، وذلك قبل أداء فرقة جاكسون الحالية، والتي تضم أيضًا الأخوين جاكي ومارلون جاكسون.

وظهر فى منشوره الأخير على موقع “إنستجرام” أثناء زيارته النصب التذكاري لمايكل جاكسون في المدينة، معلقا:”قبل عرضنا في ميونخ، قمت أنا وإخوتي جاكي ومارلون بزيارة النصب التذكاري الجميل المخصص لأخينا الحبيب مايكل جاكسون”، وأضاف: “نحن ممتنون للغاية لهذا المكان الخاص الذي يكرم ليس فقط ذكراه ولكن أيضًا إرثنا المشترك.. نشكركم على إبقاء روحه حية”.

يذكر أن البوب مايكل جاكسون الذي اشتهر بأغانيه الناجحة، بما في ذلك Smooth Criminal وBeat It – رحل عن عالمنا يوم 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية.

بوابة روز اليوسف