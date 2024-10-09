حميدتي : قواتنا في جبل مويا اتهزمت بقوة قاهرة وطيران أجنبي من طراز سوخوي 29 حميدتي: قواتنا ستقوم بإعادة الكره في جبل مويا مرة أخرى حميدتي: مصر قصفت من قبل قواتنا في كرري وهي تتمادى في ضربنا ودخلت المعركة بشكل مباشر عبدالرؤوف طه

كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: مصر قصفت من قبل قواتنا في كرري وهي تتمادى في ضربنا ودخلت المعركة بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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