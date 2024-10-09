الهلال السوداني يحدد ملعبين لاستضافة مبارياته الأفريقية

حدد نادي الهلال السوداني ملعبه الذي سيستضيف مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري “2024-2025”.

ويقع الهلال في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كل من مولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي.

ومن المعلوم أن الهلال السوداني يشارك في الدوري الموريتاني بسبب الحرب في البلاد وتوقف المنافسات الرياضية منذ أبريل 2023.

وقال رامي كمال نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني ورئيس قطاع الإعلام إنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.. وحدد النادي ملعب شيخا بيديا في موريتانيا لاستضافة مبارياته بدوري الأبطال.

وأضاف أن الهلال حدد ملعب آخر وهو استاد طرابلس في ليبيا كخيار ثاني وذلك حسب متطلبات لجنة المسابقات بالكاف.وكان الهلال السوداني تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وذلك على حساب سان بيدرو الإيفواري. التيار

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