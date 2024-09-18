بكري الجاك: السلطة المدنية هي إرادة للشعب السوداني

قال الناطق الرسمي باسم “تقدم” بكري الجاك لـ”الشرق”: بأن “السلطة المدنية هي إرادة للشعب السوداني”.. وليس بالضرورة أن تمثلها “تقدم” أو “الحرية والتغيير” أو “الكتلة الديمقراطية”. الشرق للأخبار – السودان

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