الوطني: نجدد مطالبتنا لرئيس مجلس السيادة وللقوى السياسية الداعمة لمعركة الكرامة للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

قال حزب المؤتمر الوطني المحلول بأننا نجدد مطالبتنا لرئيس مجلس السيادة وللقوى السياسية الداعمة لمعركة الكرامة للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية غير حزبية تٌحظى بدعم القوى السياسية والمقاومة الشعبية لمخاطبة هموم المواطنين. الجزيرة – السودان

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