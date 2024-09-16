ترامب: خطاب بايدن وهاريس هو السبب في إطلاق النار عليّ

نسب دونالد ترامب الاثنين تعرضه لما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية، إلى “خطاب” كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأكد المرشح الجمهوري عبر شبكة “فوكس نيوز” أن المشتبه به في الحادث “كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك”، مضيفا أن “خطابهما يؤدي إلى تعرضي لإطلاق نار”.

ولفت ترامب إلى تصريحات للرئيس الحالي ونائبته تحذر من أنه يشكّل “تهديدا للديمقراطية”. ورأى ترامب أن خصميه يستخدمان لغة “تحريضية للغاية”، مؤكدا أنه “قادر على استخدامها أيضا، بشكل أفضل منهما، لكنني لا أقوم بذلك”.

في سياق آخر، أشاد ترامب بجهاز الخدمة السرية والشرطة قائلاً: “أنجزوا عملاً رائعاً”.

كما قال ترامب لـ”فوكس نيوز”: “أنا سأنقذ البلاد.. وبايدن وهاريس يدمرانها من الداخل والخارج”.يأتي هذا بينما قال مراسل شبكة “سي. إن. إن” في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن رايان روث، المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، دخل قاعة محكمة اتحادية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا اليوم الاثنين.

وقال المراسل إن روث كان يرتدي زي السجن الداكن وكان مكبلاً بالأصفاد في يديه وقدميه.

وكان قد تم توقيف مسلّح الأحد في ملعب ترامب. وأكد جهاز الخدمة السرية بأن واحداً أو أكثر من عملائه “فتحوا النار على مسلح” رصد على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب، وعُثر معه على “بندقية من طراز “إيه كيه 47” مع منظار بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع “غوبرو”.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه “يحقق في ما يبدو أنها محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب”.

وعرّفت وسائل إعلام أميركية عن هوية المشتبه به بأنه راين ويسلي روث (58 عاماً)، الذي عبّر عن دعمه لأوكرانيا وسبق للشرطة أن أوقفته.

العربية نت