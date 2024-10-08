وزير الزراعة والغابات الاتحادى يقف على المحاصيل الزراعية بالمنطقة الشمالية بولاية القضارف

وقف وزير الزراعة والغابات الإتحادى د. ابوبكر عمر البشرى يرافقه والى القضارف بالإنابة د. أحمد الأمين آدم ونائب المدير العام للبنك الزراعى السودانى د. عز الدين فقيرى وقفوا ميدانيا صباح الاثنين على المحاصيل الزراعية المختلفة بالمنطقة الشمالية (منطقة ابكشمة) مواصلة لجولاته التفقدية للموسم الزراعى بولاية القضارف فى يومها الثالث على الوالى و ذلك بحضور المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية المهندس عمار عبدالله سليمان وعدد من أعضاء حكومة الولاية و المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية سنار الاستاذ الهادى الصادق وعدد من مديرى الادارات والهيئات الزراعية.

وأشاد الوزير الإتحادى بالمعاملات الفلاحية المتميزة التى تمت للمحاصيل الزراعية التى وصلت لمراحل متقدمة من النضج مؤكدا ان الوزارة تبنت ومنذ وقت مبكر من العام الحالى استراتيجية تبنى التقانة الزراعية لرفع إنتاجية الفدان والعمل مع الجهات ذات الصلة لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مجزية مؤكدا أن الموسم الزراعى قد شهد نجاحا منقطع النظير وأن الانتاج سيغطى حاجة البلاد من الغذاء والقوت داحضا الشائعات التى تروج لحدوث مجاعة بالسودان ممتدحا جهود المزارعين وشركاء الإنتاج فى انجاح الموسم الزراعى هذا العام.

و حيا والى القضارف بالانابة الجهود التى تضافرت من قبل شركاء العملية الانتاجية فى انجاز ما تحقق رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والولاية بسبب الحرب مشيرا الى جهود حكومة الولاية لتأمين عمليات حصاد المحاصيل الزراعية والمحافظة عليها عبر خطة محكمة وضعتها لجنة أمن الولاية داعيا وزارة الزراعة والجهات المختصة للوقوف مع المنتجين فى توفير الخيش وتسويق المحاصيل. من جانبه أعلن نائب مدير البنك الزراعى استعداد البنك لتمويل عمليات حصاد الموسم الزراعى وتوفير مدخلات الانتاج للموسم الشتوى والعمل مع حكومة الولاية لتذليل العقبات التى تعترض سير العملية الانتاجية بالولاية فيما أشار مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية اشار الى الجهود الكبيرة التى قادتها الوزارة لانجاح الموسم الزراعى والذى يعول على القضارف كثيرا فى سد النقص فى الغذاء بالبلاد بسبب خروج عدد من ولايات البلاد من دائرة الانتاج بسبب الحرب.

وكان مدير عام وزارة الإنتاج بولاية سنار ومدير عام وزارة المالية قد قدما كلمة خلال الزيارة اكدا خلالها الدور الكبير للمزارعين فى دفع عجلة الإقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

الى ذلك زار وزير الزراعة والغابات الاتحادى ووالى القضارف بالانابة زارا ظهر اليوم معرض منتجات القطاع البستانى بمقر الإدارة العامة للبساتين بوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية .

سونا