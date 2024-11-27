الوطني الحر رحّب بوقف إطلاق النار: لإعادة تكوين السلطة بدءًا من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

رحّب التيار الوطني الحر، بـ"وقف إطلاق النار الذي يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بعد شهرين من القتل والتدمير والتهجير".
ورأى ان "الأولوية الآن هي لعودة المهجرين سريعًا إلى ارضهم ولإعادة تكوين السلطة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز قدرات الدفاع الوطني وحماية السيادة والحقوق، ومواكبة عودة المهجرين بوضع الخطط الوطنية لاعادة الإعمار".
كما دعا التيار "جميع اللبنانيين لأخذ العبر من هذه الحرب على كل المستويات، ومقاربة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب بأعلى درجات الوعي الوطني والمسؤولية السياسية".
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