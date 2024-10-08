في أسوأ كوابيسها لم تكن مليشيات التمرد تتوقع أن تهبط مروحية الفريق الكباشي علي سفح جبال موية وأن يلتحم القائد مع ضباطه وجنوده في مشهد يهز المشاعر والألباب .. • كانت لحظة بألف معني ومليون كلمة .. لحظات مجمدة من الزمن ستبقي خالدة في صفحات كتاب معركة الكرامة .. • قريباً وقريباً جداً سيلتقي كباشي مع ضباط وجنود الجيش في موقع آخر .. ستهبط مروحية الجنرال كباشي أكثر من بقعة سيتم تحريرها ودحر المليشيا منها عنوةً واقتداراً .. • نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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