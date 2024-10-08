شاهد بالصورة والفيديو.. خريجة سودانية من إحدى كليات التمريض فقدت والدها تبعث برسالة مؤثرة لوالدتها الحاضرة حفل تخرجها بالقاهرة وتتسبب في بكاء الحاضرين

تسببت خريجة سودانية في بكاء الحاضرين حفل تخرجها من إحدى كليات التمريض والذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قالت الخريجة خلال كلمتها أنها كانت تتمنى وجود والدها الذي توفي قبل سنوات, معها في هذه اللحظة الهامة من حياتها.
وذكرت أن والدها كان يتمنى أن يشاهدها أكبر “ممرضة”, في الدنيا وهي بالفعل الآن أكبر ممرضة في الدنيا على حد قولها.
وأرسلت الخريجة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, رسائل مؤثرة لوالدتها التي كانت حاضرة الحفل مؤكدة أنها كانت سندها ومثلت دور الأم والأب سوياً.
كلمات الخريجة وهي تبكي أثارت مشاعر الحاضرين ووالدتها التي ذرفت الدموع, لتغالب الخريجة دموعها بضحكات الفرح وسط تصفيق الحضور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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