عثرت قوة تابعة للجيش السوداني, على متعلقات داخل أحد المساجد بحي الحلفايا, الشهير بمدينة بحري, إحدى مدن العاصمة الخرطوم الثلاث. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الجيش, الأسبوع الماضي بعبور جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم مدرمان, وبحري, وتمكن من تنظيف وتحرير جزء كبير من مدينة بحري. وتفاجأ أفراد الجيش, لحظة دخولهم المسجد ورفع الأذان من داخله, بوجود “ملابس نسائية”, و “بوتجاز”, إضافة لبطاقات شخصية داخل المسجد الذي كان يستغله أفراد من الدعم السريع, كمقر سكني لهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. العثور على “ملابس نسائية” و “بوتجاز” وبطاقات شخصية داخل مسجد بالحلفايا كان يتواجد فيه أفراد من الدعم السريع قبل هروبهم منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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