شبكة أطباء السودان: الدعم السريع ترتكب مجزرة في منطقة خور طقت راح ضحيتها 20 مواطناً

قُتل 20 شخصاً وأصيب 3 آخرون جراء هجوم نفذته قوة من الدعم السريع على قرية الدموكية في منطقة خور طقت، التي تقع على بُعد 30 كيلو شرق مدينة الأبيض.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الثلاثاء، هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها عدد من كبار السن والأطفال من المدنيين العُــزّل، مما يُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تمنع التعدي على المدنيين. وطالبت الشبكة، الدعم السريع بوقف استهداف المواطنين العُــزّل الذين ليسوا جزءاً من الصراع.

صحيفة السوداني