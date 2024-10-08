ليفربول “يتجاهل” صلاح من أجل “مصري جديد”

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، الجناح المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن خياراته لتدعيم الفريق في الموسم القادم، في ظل الأنباء التي تشير إلى أن محمد صلاح نجم الفريق يخوض آخر مواسمه مع الفريق.

وسبق وأن ذكر صلاح أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له بقميص ليفربول، مشيراً إلى النادي لم يتحدث معه في مسألة التجديد، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجاناً في يناير القادم.

وقال فلوريان بليتينبرغ، الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، على حسابه عبر منصة “إكس: عمر مرموش ضمن قائمة اهتمامات نادي ليفربول، الفريق الألماني يراقب وضعه عن كثب.

وأضاف: ويريد آينتراخت فرانكفورت تمديد عقده مبكرًا لمدة عام واحد حتى 2028 دون وضع أي شرط جزائي، الأولوية القصوى للنادي الألماني هي الاحتفاظ بلاعبه البالغ من العمر 25 عاماً في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وسجل مرموش هدفين وصنع هدفاً مع فرانكفورت في التعادل مع بايرن ميونخ 3–3 يوم الأحد في الدوري الألماني، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة عن الصدارة.

وساهم الجناح المصري، الذي عرف مسيرة متقلبة بانتقاله إلى أندية فولفسبورغ وشالكة وسان باولي قبل تألقه مع فرانكفورت، في 12 هدفاً بتسجيل 8 وصناعة 4، خلال 6 مباريات بالدوري هذا الموسم.

في المقابل، ساهم مواطنه صلاح، مع ليفربول بتسجيل هدف في جميع مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ما عدا مباراة نوتنغهام فورست التي خسرها فريقه الشهر الماضي ومباراة كريستال بالاس التي انتصر بها “الحمر” بهدف ديوغو جوتا.

العربية نت