والي غرب كردفان يمتدح جهود الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين

جاء ذلك لدى مخاطبته الاثنين عبر الهاتف من الابيض فعاليات ورشة إعداد الخطة الإستراتيجية 2025 ـــ 2027 التى أقامها الصندوق بقاعة الحاسوب بجامعة غرب كردفان تحت شعار ( تعافي، تنمية، تطوير) .

وأبان هارون أن التطوير فى الولاية يتطلب الخطط الإستراتيجية لكافة المؤسسات من أجل بناء ما دمرته الحرب مثمناً أدوار التأمين الصحي وديوان الزكاة وجميع الشركاء تجاه الشرائح الضعيفة عبر بطاقات التأمين العلاجية .

وكشف والي غرب كردفان عن خطة لترحيل دفعة جديدة من الأدوية من كوستي إسناداً لجهود التأمين الصحي تجاه مواطني الولاية و خاصةً المستشفيات التى تجري العمليات الكبيرة عبر البطاقات العلاجية وهى ديدن كل دول العالم بهدف تمزيق فاتورة العلاج مؤكداً دعم حكومة الولاية لبرامج وأنشطة التأمين الصحي و سعيها لتذليل كافة العقبات التى تواجه الصندوق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه عبر مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الدكتور محمد حامد أبوفردة عن سعادته بهذه الورشة مبينا أن هذه الخطة تشمل برامج التنمية والتعافي لما بعد الحرب مستصحبة نقاط القوة والضعف التى صاحبت الخطة السابقة التى شملت تحليل البيانات .

وقال أبوفردة إن التأمين الصحي يسعى لتقديم خدمة جيدة على مستوى المحليات والقرى والفرقان مشيدا بدور المركز والشركاء فى إسناد و دعم الصندوق حتى يتمكن من القيام بدور كاملا تجاه مواطني الولاية.

يذكر أن هذه الورشة التى بدأت فعالياتها اليوم ستستمر لمدة ثلاثة أيام ..

سونا