تعازينا القلبية الصادقة بالرحمة والمغفرة، وللأهل والأقارب بالصبر والاحتساب. التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ينعي الرفيق مكي احمد علي عضوٍ التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بمشاعر يعتصرها الحزن والأسى وقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدرهِ تلقت قيادة التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ظهر اليوم الاثنين الموافق 7 / اكتوبر 2024نبأ أليم عن استشهاد الرفيق مكي احمد الذي سلم روحه الطاهرة إلي ربٍه الرحيم إثر اصابته في معارك مدو بالفاشر مشاركآ ضمن صفوف القوي المساندة للقوات المسلحة بهذا المصاب الجلل والفقد الأليم تتقدم قيادة وعضوية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بأحر التعازي وصادق المواساة، لاسرة الفقيد مكي و رفاقة لقد كان الفقيد محبآ للبلاد مخلصآ ومنضبطآ تجاه واجبه السياسي والانساني تجاة المجتمع ، لا يسعنا إلا أن ندعو الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمتة أعلام التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية — بورتسودان 7اكتوبر -2024 م مبارك اردول

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