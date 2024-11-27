شكرا لقرائتكم خبر عن أديرة تغلق باب الزيارة أثناء فترة صوم الميلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء صوم الميلاد المجيد، أعلن عدد من الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق باب الزيارة في أيام محددة من فترة صوم الميلاد.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، ودير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ودير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير طريق العلمين، أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواءً للأفراد أو الرحلات، خلال 4 أيام من كل أسبوع طوال فترة صوم الميلاد المجيد.

وغلق الأديرة سيكون أيام (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، ويفتح الدير أبوابه للزيارة طوال اليوم أيام (الجمعة، السبت، الأحد).

جدير بالذكر أن صوم الميلاد لعام 2024/2025، بدء في 25 نوفمبر الجاري، ويستمر الصيام لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير 2025، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

* 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

* 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.