شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام بلاك بولز اليوم الأربعاء فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_الزمالك يبحث عن لقب الكونفدرالية الثالث

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغانى، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصرى فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية فى الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.



2_ مشوار الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية 2_ مشوار الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الاياب بهدفين مقابل هدف.

بينما أفتتح بلاك بولز الموزمبيقى بتخطى عقبة اليزى فور بطل جزر القمر فى الدور الاول بالفوز ذهاباً 7-0 وفى الاياب 4-0 بينما فى الدور الثانى تخطى عقبة أوثو دويو الكونغولى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والخسارة فى الاياب بهدفين مقابل هدف.