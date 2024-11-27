شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. موسيمانى يقود الأهلى للتتويج باللقب الأفريقى التاسع والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 2020 ، توج النادى الاهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر فى الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه عمرو السولية، ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31، وسجل الأهلي هدف الفوز فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي فى فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهى تحقيق آمال جماهير التى ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

المباراة كانت قوية وحافلة بالندية واستحقت لقب نهائي القرن، وقدم الأهلي بداية جيدة، ولكن الزمالك لعب أيضاً مباراة قوية رغم الغيابات وخرج اللقاء بصورة طيبة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية، لكن الفريقين كان لهما لقاءات عدة في نفس البطولة في أدوارها المختلفة.

وأقيم النهائي تحت شعار "لا للتعصب"، خشية أية مواجهات قد تقع بين الجماهير، وخيم هاجس وباء كورونا على المباراة، وذلك بعد إصابة وليد سليمان وصالح جمعة والمالي أليو ديانج من الأهلى، ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما وعبدالله جمعة من الزمالك.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلى بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة فى تاريخه. هذا بخلاف فوز الأهلى بأربعة ميداليات برونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.