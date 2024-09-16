وزير الخارجية المصري: تحركات مصرية جادة لسرعة إنهاء حرب السودان

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، دكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، “أطلعت الوزير لافروف على التحركات المصرية الجادة والمخلصة لسرعة إنهاء الحرب في السودان.”

وأضاف عبدالعاطي “ناقشنا الوضع فى السودان والوضع الكارثي هناك على المستوى الإنساني، والضرورة العاجلة للوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية والعمل على الحفاظ على وحدة الدولة السودانية مضيفاً أنه لايوجد حل عسكري ولكن تسوية سياسية.

وأبان دكتور عبد العاطي أنه أحاط نظيره الروسي لافروف بالجهود المصرية لحل الأزمة السودانية بالسبل السياسية، مضيفا: «أكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية في السودان». وقد بدأ الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، الأحد، زيارة رسمية إلى موسكو تهدف إلى تعزيز الروابط بين مصر وروسيا.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيقوم الوزير بلقاء عدد من رموز الجالية المصرية في روسيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية. ويعتزم وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع مع نظيره الروسي في موسكو بحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

سونا