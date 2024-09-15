وفد حركة العدل والمساواة السودانية يلتقي بلجنة أبناء دارفور لدعم القوات المسلحة والمشتركة بام درمان

التقي وفد قيادي رفيع المستوي من حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الجنرال إبراهيم الماظ، والقائد إدريس لقمة في مقر إقامتهم بمدينة ام درمان بلجنة الاستنفار من ابناء دارفور والخاصة بدعم القوات المسلحة والقوات المشتركة. حيث أكدت اللجنة استعدادها الكامل لدعمهما، مشيرة الي انها قامت في هذا الصدد بتوفير أطنان من الأدوية تم تسليم بعضها والبعض الآخر في طريقه الي الجهات المعنية. كما بحث وفد الحركة مع اللجنة كيفية الاستفادة من عطاء رجال الأعمال في ايصال المساعدات والمعينات الضرورية للمواطنين المحاصرين في دارفور وكردفان. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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