منذ يوم أمس فشلت توسلات المليشي عبدالرحيم دقلو وقادته الميدانيين لسحب أكثر من 150 عربة قتالية من حدود السودان مع تشاد ودفعها للهجوم علي مدينة الفاشر خلال اليومين القادمين حيث تخطط عصابة التمرد السريع لهجوم جديد علي المدينة التي حصدت كل الصف الأول من قادة المليشيا ودفنت آلافاً منهم تحت التراب ..

• العصابة المحيطة بدقلو أصابها هلع وخوف من شراسة قوات المشتركة التي صدت حتي يوم أمس أكثر من 133 هجوماً علي العاصمة التاريخية لدارفور .. زيادة علي ذلك يري زعماء العصابة أن دقة ضرب الطيران صار حاسماً في المعركة وأتضح أنّ أسراب الطيران الحربي السوداني لاتفارق سماء كل مدن دارفور وباتت تشكل عاملاً حاسماً في ملاحقة وضرب جنود وآليات وتجمعات المليشيا وخطوط إمدادها المختلفة ..

الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد