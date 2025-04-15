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الامارات | برشلونة وسان جيرمان يستعدان للتأهل في دوري الأبطال

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دورتموند - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة وسان جيرمان يستعدان للتأهل في دوري الأبطال 1/2
  • الامارات | برشلونة وسان جيرمان يستعدان للتأهل في دوري الأبطال 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على بوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنجليزي، اليوم، وبطاقتا التأهل إلى نصف نهائي مسابقة لكرة القدم بين يديهما، وذلك بعد الفوزين المريحين اللذين حققاهما ذهاباً على ملعبيهما.

ويدخل برشلونة اللقاء إلى ملعب «بي في بي شتاديون» وهو في وضع مريح جداً، بعد فوزه الكبير ذهاباً على دورتموند برباعية نظيفة، في وقت يتوجب على سان جيرمان أن يكون أكثر حذراً من برشلونة في مواجهة أستون فيلا ومدربه السابق الإسباني أوناي إيمري في برمنغهام على ملعب «فيلا بارك»، لأن الفوز (3-1) ليس بالنتيجة التي لا يمكن للفريق الإنجليزي تعويضها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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