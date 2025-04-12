بطولة ألمانيا: تعادل بايرن وليفركوزن يُبقي على فارق النقاط الست

الرياص - اسماء السيد - برلين : فشل بايرن ميونيخ المتصدر في الاستفادة من سقوط مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أونيون برلين وفرصة توسيع الفارق معه، ليخرج بدوره بنقطة يتيمة من ملعبه بعد تعادله مع غريمه بوروسيا دورتموند 2 2 في الـ "كلاسيكر" السبت، وذلك في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

على ملعب "أليانتس أرينا"، شهد الشوط الثاني للـ "كلاسيكر" تسجيل الأهداف الاربعة التي كانت من نصيب البديلين البرتغالي رافايل غيريرو (65) وسيرج غنابري (69) لصالح بايرن، وماكسيميليان باير (48) وفالديمار أنتون (75) لدورتموند.

وابقى التعادل فارق الـ 6 نقاط بين بايرن الرافض للهدية التي قدّمها له نادي العاصمة برلين وليفركوزن الذي فشل في تحقيق فوزه الرابع تواليا، فرفع الاول رصيده في المركز الاول إلى 69 نقطة مقابل 63 للثاني، وذلك قبل 5 مراحل من نهاية الدوري.

وعانى بايرن ودورتموند الثامن من خسارتين قاسيتين في ذهاب مسابقة دوري أبطال اوروبا، الأول أمام إنتر الإيطالي 1 2 والثاني أمام برشلونة الإسباني 0 4، حيث يتوجب عليهما الرد بقوة في الإياب الاسبوع المقبل في سعيهما لبلوغ المربع الذهبي.

"اقتربنا خطوة إضافية من اللقب"

وأجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن تبديلا واحدا مقارنة مع التشكيلة التي خاضت اللقاء الأوروبي، فزّج بالمخضرم توماس مولر صاحب الهدف الوحيد أمام "نيراتسوري" اساسيا وترك غيريرو على مقاعد البدلاء.

قال مولر (35 عاما) الذي ارتدى شارة القيادة وأعلن في وقت سابق انه سيغادر بايرن مع نهاية الموسم الحالي "لقد اقتربنا خطوة أخرى من اللقب، وأثبتنا قدرتنا على خلق العديد من الفرص".

واضاف "هذا من شأنه أن يُساعدنا في دوري أبطال أوروبا الأربعاء".

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 19 من الشوط الاول لتهديد مرمى ضيفه، فسدد لوروا سانيه كرة بعد تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه التقطها الحارس السويسري غريغور كوبيل على دفعتين، قبل أن يتألق مجددا بعد دقيقة بتصديه لرأسية المهاجم الانكليزي هاري كاين.

وأهدر أوليسيه فرصة ذهبية لمنح التقدم لفريقه بعدما انفرد وسدد كرة أنقذها كوبيل بقدمه اليسرى (40).

وبخلاف مجريات الشوط الاول، شهد الثاني اثارة كبيرة بعدما افتتح باير التسجيل لدورتموند عقب هجمة سريعة اختتمها برأسية مرت بين قدمي الحارس يوناس أوربيغ (48)، في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم.

ولم يتأخر البديل غيريرو في معادلة النتيجة بعد لعبة جماعية وتمريرة حاسمة من مولر أنهاها البرتغالي بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة في الشباك (65).

ولم يكد دورتموند يستفيق من هدف التعادل حتى اهتزت شباكه للمرة الثانية بعد 4 دقائق اثر مجهود فردي من البديل الآخر غنابري داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الكرواتي يوسيب ستانيسيتش (69).

ولم يستكن دورتموند فبحث عن هدف التعادل الذي سجله عن طريق مدافعه أنتون بعدما تابع تسديدة من الغيني سيرهو غيراسي صدها الحارس أوربيغ بقدمه (75).

وخرج مولر ودخل الفرنسي كينغسلي كومان بدلا منه في الدقيقة 81، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تعادل الفريقين.

أونيون برلين يوقف زحف ليفركوزن

في المباراة الثانية، لم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى هدد ليفركوزن مرمى ضيفه بعد تمريرة من الانكليزي نايثن تيلا على الجهة اليمنى إلى الهولندي جيريمي فريبونغ الذي توغل في منطقة الجزاء وسدد كرة هزت الشباك الخلفية لمرمى الحارس الدنماركي فريدريك رونوف (1).

والتقط رونوف كرة سهلة من التشيكي باتريك شيك (10)، قبل أن يلغي الحكم هدف الصربي أندري إيليتش بداعي التسلل على مهاجم برلين (15).

وواصل حامل اللقب إهدار الفرص بعد تسديدة لولبية من 20 مترا من شليك مرت بمحاذاة القائم (31) وأخرى ساقطة "لوب" من فريبونغ فوق العارضة (35) وثالثة من الإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+3).

وانتظر ليفركوزن 10 دقائق على بداية الشوط الثاني لتهديد مرمى برلين عبر الإسباني أليكس غارسيا الذي سدد كرة من 20 مترا تصدى لها رونوف، قبل أن يغادر بعد ثلاث دقائق لصالح فلوريان فيرتس العائد من اصابة ابعدته عن الملاعب منذ 8 آذار/مارس، وهو التبديل الثاني للمدرب الإسباني شابي ألونسو بعد اخراج تيلا واقحام المغربي أمين عدلي بدلا منه بعد الاستراحة.

سريعا، نشّط فيرتس فريقه فمرر كرة إلى الأرجنتيني إكسييل بالاسيوس على الجهة اليمنى سددها قوية وتصدى لها الحارس (59).

وكاد خروج القائد الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي من مرماه أن يكلّف ليفركوزن غاليا (64)، قبل أن يهدر بينيديكت هولرباخ فرصة ذهبية بعدما استفاد من خطأ من البوركيني إدموند تابسوبا في تشتيت الكرة ليجد نفسه منفردا إلّا ان تسديدته السهلة وجدت الحارس (73).

قال هراديتسكي "نحن نهدر الكثير من النقاط على أرضنا"، مضيفا "حسابيا هناك فرصة ضئيلة (للدفاع عن اللقب)، لكن الاحتمالات تراجعت".

وأنقذ رونوف فريقه من الخسارة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتصديه لكرة شيك.

وفي الصراع على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خسر ماينتس أمام مضيفه هوفنهايم بهدفي الكرواتي أندري كراماريتش (4 و32).

وواصل ماينتس هدر النقاط للمباراة الرابعة تواليا في سلسلة خسر خلالها مرتين وتعادل مثلهما، ليتراجع للمركز الخامس مع 46 نقطة بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الفائز على فولفسبورغ 3 2 الجمعة، في حين لم يعد يتقدم سوى بفارق نقطة يتيمة عن فرايبورغ السادس الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 1.

في المقابل، عزز هوفنهايم العائد إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من 4 مباريات لم يحصد خلالها النقاط الثلاث (تعادل مرتين وخسر مثلهما)، حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر متقدما بفارق نقطة على سانت باولي صاحب المركز الخامس عشر الذي تغلب على مضيفه هولشتاين كيل متذيل الترتيب 2 1.