شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلى موعدا ناريا مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا لهذا الموسم بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين في مباراتي الذهاب والعودة بدور الربع النهائي للبطولة.

ونجح صن داونز فى الإطاحة بفريق الترجى التونسى بهدف نظيف في الذهاب وفرض التعادل السلبى على بطل تونس في مباراة الإياب، ليمر بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.

وقرر مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المختصة خلال اليومين المقبلين للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أو 50 ألف مُشجع في المباراة المرتقبة التي ستكون الخطوة الأخيرة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سيطر اللاعبون المصريون على صدراة الهدافين بعد انتهاء مباريات دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث يتواجد إمام عاشور لاعب النادى الأهلى وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الصدراة بـ5 أهداف لكل لاعب.

كما يأتى فى المركز الثانى حسين الشحات ووسام أبو على ثنائى الأهلى وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز فى المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف لكل منهم.