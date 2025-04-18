شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستهدف دورى المحترفين لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادي سموحة الرياضي، بقيادة فرج عامر، إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال استهداف أبرز نجوم دوري المحترفين.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة النادي الطموحة للعودة إلى المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز، حيث تسعى الإدارة لتكوين فريق قوي ومتماسك قادر على منافسة الكبار في الموسم الجديد.

وبحسب مصادر داخل النادي، بدأت لجنة التعاقدات في متابعة أكثر من لاعب مميز في دوري المحترفين، خاصة من الأندية التي تألقت هذا الموسم، من أجل ضم العناصر التي تُناسب فكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي.

ويترقب سموحة، تعيين المدرب الجديد خلفا للمدرب أحمد سامي، الذى أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.