شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: الكرة المصرية الأقوى فى أفريقيا.. والأهلي قادر رفع راية القارة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فادلو ديفيدز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن تأهل فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي على حساب المصري البورسعيدي.

وقال فادلو ديفيدز مدرب سيمبا التنزاني في تصريحات تليفزيونية: "كرة القدم المصرية قوية جدًا، وبالطبع تُعد من الأقوى فى أفريقيا، على الرغم من أن نادي بيراميدز قوي إلا أن الجميع يعرف قوة وعظمة الأهلي".

وأضاف: "فيما يتعلق بالفرق الأربعة التي تمثلنا في كأس العالم للأندية، فربما هذا الموسم آمالنا معلقة على الأهلي ليقدم أداءً جيدًا ويجعل أفريقيا فخورة، وبالطبع الأهلي مع تاريخه الكبير في هذه البطولات وفي كرة القدم المصرية والأفريقية بشكل عام، نعلم أنه سيرفع العلم الأفريقي عاليا في كأس العالم للأندية".

واختتم حديثه قائلًا: "الآن بعد أن تأهلنا إلى نصف النهائي، بالطبع لدينا الطموح لأن نأخذها مرحلةً تلو الأخرى، ونحن سنواجه ستيلينبوش، فريق نعرفه جيدًا، كونه من جنوب أفريقيا، وطموح سيمبا، بالطبع هو الوصول إلى النهائي ومحاولة الفوز بالبطولة، خاصة الآن بعد أن نواجه فريقًا مثل ستيلينبوش وليس عملاق مصر نادي الزمالك".