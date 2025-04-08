الامارات | «سلة» تهدي شباب الأهلي الفوز على اتحاد جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي انتصاراً صعباً جاء بفارق النقطتين (سلة واحدة) على حساب ضيفه اتحاد جدة السعودي بنتيجة (90-88)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ذهاب نهائي المنطقة الخليجية في دوري سوبر غرب-آسيا.

وبات شباب الأهلي على بعد خطوة من تتويجه بلقبه الخليجي، والمرهون بفوز «فرسان السلة» في لقاء الإياب في 15 الشهر الجاري في مدينة جدة.

ويدين شباب الأهلي في انتصاره إلى تألق صانع العابه المحترف الأميركي ديشوند واشنطن بتسجيله 32 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل في المباراة إلى مجترف اتحاد جدة الإميركي كيرين ديشيلدز برصيد 41 نقطة.