شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يحضر المران الأخير للمصري استعدادًا لمباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

شهد المران الأخير لفريق المصري على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمباراة الغد أمام فريق سيمبا التنزاني، حضور السفير شريف إسماعيل سفير مصر بتنزانيا ومعه السفير أحمد عامر رئيس القسم السياسي بالسفارة ومعهما عدد من مسئولي السفارة المصرية.

وكان في استقبالهم رجب عبد القادر نائب رئيس النادي ورئيس البعثة ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول.

من جانبه، أعرب السفير شريف إسماعيل عن ثقته التامة في قدرة نجوم المصري على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تسهم في صعود الفريق للدور قبل النهائي، مشيدًا بالانضباط التام للاعبي المصري وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

فيما وجه رجب عبد القادر الشكر للسيد السفير شريف إسماعيل على مجهوداته الكبيرة مع البعثة خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد عن رجال الخارجية المصرية ودبلوماسييها الذين يقدمون صورة مشرفة لمصر على الدوام.