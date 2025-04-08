دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلى والهلال الليلة والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهلال السودانى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلى والهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز صن داونز بهدف دون رد على بطل تونس.

وتنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

كانت مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الدقيقة 11 من زمن اللقاء لتستمر فرص الفريقين في الصعود من خلال مباراة الإياب.