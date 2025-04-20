شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: بيراميدز استحق الفوز على أورلاندو.. ومتعجب من إلغاء هدفين بهذه الصورة والان مع تفاصيل الخبر

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن فخره الشديد بالأداء الرائع الذي قدمه فريقه في مواجهة أورلاندو بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج، مشددا على أن الفريق كان يستحق الفوز، وقدم مباراة كبيرة واللاعبون كانوا رجالا ويستحقون التحية على الأداء والروح القتالية، وسنعمل على التسجيل والتأهل في القاهرة، بعد التعادل سلبيا في جنوب أفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أن اللاعبين أظهروا مدى قوتهم الكبيرة في مواجهة خصم قوي على أرضه ووسط جماهيره، ونجحوا في تسجيل هدفين، ولكن الحكم ألغاهما بعد الرجوع للفار، وليس من السهل أبدا تسجيل هدفين خارج الأرض ويتم إلغاؤهما بهذه الصورة.

المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش أوضح أن الفريق بمقدوره الفوز في القاهرة والتأهل، ولكن بحذر شديد، خاصة أن المنافس فريق قوي يلعب بشكل رائع خارج أرضه، وسبق له الفوز خارج الأرض في دور المجموعات، وكذلك في الدور السابق، ولكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.