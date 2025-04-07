شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: زيزو رغبته فى البقاء.. ولاعبان بالأهلى طلبا الجلوس معى للتوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادى الزمالك رغبته الكبيرة في البقاء فى الزمالك رغم محاولات الأهلى الكثيرة لضمه.

وقال ميدو، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "زيزو لديه رغبة كبيرة جدا فى البقاء بنادى الزمالك، والأهلى حاول كل المحاولات ضم اللاعب وجلس مع والده وحاولوا يتفقوا معاه من أجل الحصول على للاعب، بالإضافة إلى عدد من لاعبى الزمالك الناشئين للحصول عليهم".

وأضاف عضو لجنة التخطيط: "الأهلى كانت لديه رغبة كبيرة فى ضم المغربى محمود بنتايج من سانت إتيان وتواصلوا مع النادى الفرنسى ولكن نجحنا فى تفعيل بند الشراء ودا مكسب كبير للزمالك".

وتابع: "هناك لاعبان أساسيان فى الأهلى طلبوا الجلوس معايا من أجل الانتقال إلى الزمالك وحياة ولادى، وكان ردى عليهما أن الزمالك ليس فى حاجة لديهما لأن سياستنا مش إضعاف المنافس".

واستطرد: "أقسم بالله الزمالك لديه شيكات مفتوحة للتوقيع مع أى لاعب فى الأهلى ونستطيع فعل ذلك، ولكن سياستنا غير كدة ننظر دائما إلى احتياجاتنا وليس خطف اللاعبين من المنافسين".

وأردف: "عمرى ما شفت لاعب حريص على البقاء فى نادى الزمالك زى أحمد مصطفى زيزو، ولكن لن أخرج وأعلن عن التجديد إلا بعد توقيع العقود ومشوارى فى الكرة علمنى كدة".