شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: سعيد بأداء لاعبى الزمالك أمام مودرن وفرضنا أسلوبنا فى اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

وجه أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر للاعبين الذين شاركوا في مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر، خاصة أنهم لم يشاركوا من قبل بشكل كبير بخلاف تواجد بعض اللاعبين الناشئين الواعدين بالنادي.

وقال المدرب العام: "كل اللاعبين حاولوا بذل أقصى جهد في لقاء اليوم، بالرغم من أنهم لم يشاركوا كثيراً معاً في المباريات، والجميع يملك شخصية الزمالك ويقاتلون حتى النهاية، وبالرغم من عدم تحقيق الفوز إلا أن الفريق نجح في فرض شخصيته".

وأضاف أيمن عبد العزيز: "نستعد لخوض مباراة العودة إمام ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في دور الثمانية للكونفدرالية، وجميع اللاعبين الأساسيين على أتم الجاهزية للمباراة، ومنحنا عبد الله السعيد راحة ليكون لائقاً للقاء المقبل".

وواصل المدرب العام: "كل لاعبي الزمالك على قدر من المسؤولية والتركيز، وهناك إصرار كبير من اللاعبين لإسعاد الجماهير".

واختتم أيمن عبد العزيز قائلاً: "أحمد مصطفى "زيزو"، أهم لاعب في مصر منذ 3 سنوات، ونحب زيزو ونقدره وسنكون سعداء باستمراره مع الفريق، وعندما نتحدث معه يبدي رغبة في التواجد في صفوف الزمالك ويؤدي بروح قوية، ونحن نحبه وجماهير النادي تضعه في مكانة كبيرة وهو يستحقها، ولكن ملف التجديد يخص مجلس إدارة الزمالك".

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت بدون أهداف في المباراة التي التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس عاصمة مصر.