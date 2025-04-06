شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 07:30 ص

تتجدد المتعة والإثارة الكروية من جديد بمنافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل فريق بيراميدز ضيفاً على الجيش الملكي المغربي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهاباً فى القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي

يعتبر فريق بيراميدز وضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الفريق السماوي، بعد الفوز الكبير الذي حققه في ذهاب ربع النهائي على الجيش الملكي المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

ويعمل الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التى يقع فيها لاعبو فريقه قبل مواجهة الجيش الملكى المغربى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحرص يورتشيتش على مشاهدة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكى التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وحسمها الفريق السماوى لصالحه بنتيجة 4 - 1 ليضع قدمًا فى التأهل لنصف نهائى البطولة.