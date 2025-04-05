شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 5 - 4 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها ظهور اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب لاعبى الأهلى، وسفر الاهلى الى موريتانيا لمواجهة الهلال السودانى.

اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب 14 لاعبا وموقف زيزو

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره لا لوا الكونغولي بنتيجة 3-0، في إطار ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة في نيجيريا.