شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 5 - 4 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها ظهور اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب لاعبى الأهلى، وسفر الاهلى الى موريتانيا لمواجهة الهلال السودانى.
اتجاه لإلغاء معسكر منتخب مصر فى يونيو بسبب غياب 14 لاعبا وموقف زيزو
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره لا لوا الكونغولي بنتيجة 3-0، في إطار ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة في نيجيريا.
تعادل فريق سيراميكا مع المصرى البورسعيدى بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند خصخصة الأندية، وأنهم حريصون طبقا للقانون رقم 71 أن تكون هناك شركات، وأن يكون حق للمؤسسات، ولكن كان هناك إحجام أن تقوم المؤسسات بإنشاء شركات، وساعدنا النادي الأهلي على إنشاء 3 شركات، وهدفنا تنوع والقطاع الخاص يدخل بشكل أكبر.
ضم السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر فى رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.
يستعد منتخب مصر للناشئين ، بقيادة أحمد الكاس، لخوض تحدٍ جديدٍ وقوي في بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً فى المغرب، بحثاً عن حلم التأهل لكأس العالم التى ستقام بقطر 2025.
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