الامارات | الجواد الياباني "دانون ديسايل" يفوز بشوط "لونجين دبي شيماء كلاسيك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الجواد الياباني "دانون ديسايل" بالشوط الثامن "لونجين دبي شيماء كلاسيك" من كأس دبي العالمي.

ويمتد الشوط الثامن على مسافة 2410 أمتار عشبي، وبمشاركة 9 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى"

وتبلغ جوائز "لونجين دبي شيماء كلاسيك" 6 ملايين دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط الثامن:

المركز الأول: دانون ديسايل - اليابان