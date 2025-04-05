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الامارات | الجواد الياباني "دانون ديسايل" يفوز بشوط "لونجين دبي شيماء كلاسيك"

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الجواد الياباني "دانون ديسايل" يفوز بشوط "لونجين دبي شيماء كلاسيك" 1/2
  • الامارات | الجواد الياباني "دانون ديسايل" يفوز بشوط "لونجين دبي شيماء كلاسيك" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تُوج الجواد الياباني "دانون ديسايل"  بالشوط الثامن "لونجين دبي شيماء كلاسيك" من كأس دبي العالمي.

ويمتد الشوط الثامن على مسافة 2410 أمتار عشبي، وبمشاركة 9 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى"

وتبلغ جوائز "لونجين دبي شيماء كلاسيك" 6 ملايين دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط الثامن:

المركز الأول: دانون ديسايل - اليابان

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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