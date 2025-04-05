شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض وجهاز منتخب 2007 يحضرون مباراة المقاولون وزد بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد وائل رياض ، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، فى مباراة المقاولون العرب وزد مواليد 2007 اليوم السبت بدوري الجمهورية.

كما تواجد فى المباراة شريف عبد الفضيل مدرب عام المنتخب، وأحمد رؤوف مدرب المنتخب، وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المنتخب، وأحمد مصطفى محلل الأداء برفقة وائل رياض.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة المقبلة.