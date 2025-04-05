الامارات | «هاتريك» ياباني يلوح في أفق «كأس دبي العالمي» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترفع أربع من أصل الجياد الـ 11 المنافسة على لقب الشوط التاسع والرئيس في الأمسية الـ 29 من «كأس دبي العالمي» التي تنطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، آمال ملاك اليابان في الفوز باللقب الثالث تاريخياً في «كأس دبي العالمي» الشوط البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

وتشهد الأمسية الـ 29 البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، منافسة بين 102 خيلاً من 20 دولة حول العالم، للظفر بألقاب أشواطها التسع، بما فيها درة تاج الأمسية»كأس دبي العالمي«الشوط الرئيس المخصص لخيول الفئة الأولى»جروب1«لمسافة 2000 متر ويقام على المسار الرملي.

وتسعى الجياد اليابانية لإضافة بصمتها الثالثة في سجلات الشوط الرئيس، بعد نسخة 2011 مع الفرس فيكتوار بيسا، بجانب بطل نسخة 2023 الجواد «أوشبا تيسورو» الذي يعود بإشراف مدربه توبور تاكاجي للمنافسة على لقب النسخة الـ 29 وينطلق من البوابة الرابعة بحثاً عن انتصاره الثاني بكأس دبي العالمي، ومعادلة الإنجاز التاريخي لنجم فريق «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوج بطلاً لنسختي 2018 و2019، والوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس لمرتين على التوالي بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ويواجه «أوشبا» مواطنه والمرشح الأبرز للقب «فوريفر يونغ» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاغ، وينطلق من البوابة الخامسة في سعيه لتسجيل إنجاز الثنائية الخليجية، بعد أن توج في فبراير الماضي بطلاً لـ «كأس السعودية»، وسط حظوظ قوية تدعمها خبرات الجواد الذي سبق له الموسم الماضي التتويج بطلاً لـ «ديربي الإمارات» في أمسية الكأس.

وتصطدم الجياد اليابانية، بوجود ممثلين عن المدرب بوبات سيمار المتوج العام الماضي مع الجواد «لوريل ريفر» بطل النسخة الأخيرة من كأس دبي العالمي، حيث يدفع سيمار في نسخة 2025 بجوادين سبق أن تمرسا على مضمار ميدان، وحققا نتائج لافتة في الموسم الحالي، سواء الجواد البريطاني «إمبريال إمبيرو» الذي سبق وتوج مطلع مارس الماضي بلقب بطولة «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية ومسافته 2000 متر، ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، أو ممثل السعودية «ووك أوف ستارز» بشعار «عذبة للسباقات» المتوج يناير الماضي بكأس تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، مع العلم أن «إمبريال إمبيرو» سينطلق من البوابة الـ 10، فيما ينطلق «ووك أوف ستارز» من البوابة الثانية.

كما تعول الآمال السعودية في حصد إنجازها الرابع بالكأس، بعد الجواد «أورغيت» بطل نسخة 2017، و«كونتري غرامي» 2022، و«لوريل ريفير» العام الماضي، على الجواد «راتيل إن روول» لمالكيّه «شرف محمد الحريري وإسطبلات لكي سيفين»، والذي ينطلق من البوابة الأولى متسلحاً بخبرات كبيرة من مشاركته في كأس السعودية.

وتعول الآمال العربية ايضاً على ممثل قطر الجواد «هيت شو» المملوك لـ «وذنان للسباقات» الذي منحته القرعة البوابة السابعة (المثالية) عند الانطلاق.

ويحمل ثلاثة ممثلين عن أميركا، الآمال في استعادة الهيبة، منذ لقبها الأخير في نسخة 2016 مع الجواد «كاليفورنيا كروم»، حيث يدفع ملاك أميركا في النسخة الـ 29 بكل من الجواد «إل ميراكولو» المملوك لـ «أليكساندرز للاستثمارات»، وينطلق بإشراف المدرب أنطونيو سانو من البوابة السادسة المثالية، بالإضافة إلى الجواد «»ميكستو«لمزرعة كالوميت، بإشراف دووغ أونيل وينطلق من البوابة الثامنة التي تدعم حظوظه بالفوز، وأخرها»كاتونا«لـ»آر ثري للسباقات، بإشراف دووغ أونيل، وحصل على البوابة الـ 11 والأخيرة.