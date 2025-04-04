شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى دورى المحترفين.. فوز دجلة وتعثر المقاولون الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الجمعة، في منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين، نتائج مفاجئة، حيث فقد المقاولون العرب نقطتين مهمتين في صراع الصعود، فيما واصل وادى دجلة انتصاراته.

نتائج مباريات اليوم في دورى المحترفين:

أبو قير للأسمدة 2 / 0 الترسانة

راية 1 / 1 وى

المقاولون العرب 1 / 1 ديروط

وادى دجلة 1 / 0 سبورتنج

وحقق فريق وادى دجلة فوزا صعبا على فريق سبورتنج بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

سجل هدف وادى دجلة الوحيد على حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول من ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 21 في المركز الأخير.

وسقط فريق المقاولون العرب فى فخ التعادل الإيجابى مع ديروط بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بنى سويف، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

تقدم المقاولون العرب أولا عن طريق إبراهيم القاضى فى الدقيقة 82 من ركلة جزاء، وتعادل مازن أسامة لديروط بعدها بدقيقة واحدة فقط.

وفى مباراة ثانية، حقق أبو قير للأسمدة فوزا مهما على فريق الترسانة بهدفين نظيفين، تقدم محمود علاء بالهدف الأول لأبو قير، ثم عزز على أوسكار النتيجة بالهدف الثانى ليواصل أيو قير عروضه القوية.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة راية مع وى بهدف لمثله، حيث تقدم حسام أحمد أولا لفريق وى وتعادل أحمد عادل لفريق راية، ليتقاسم الفريقان نتيجة المباراة.

وكان فريق طنطا قد واصل سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثالث على التوالى برباعية مقابل هدف على حساب الداخلية فى المباراة التى أقيمت بملعب طنطا فى افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 29 نقطة ويتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب ويبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة.

فى الوقت نفسه فاز بروكسى على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 ويصعب موقفه فى البقاء بالمسابقة، كما فاز كهرباء الإسماعيلية على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف.