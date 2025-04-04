شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام سوكوسيم اليوم في بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره سوكوسيم السنغالي الثالثة عصر اليوم الجمعة في إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة في نيجيريا.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 إبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك والتي انطلقت منافساتها أمس عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كلا من البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي، بينما وقع الزمالك "حامل اللقب"، ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من السجون الكيني وسي إن سي النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، فجر الإثنين الماضى إلى نيجيريا؛ للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية ، بينما وصلت بعثة فريق سيدات الأهلى الأحد.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.