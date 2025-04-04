الامارات | الشعفار: اتركونا نلعب كرة داخل الملعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم أحمد الشعفار، سعادته بما قدمه «الإمبراطور» أمام شباب الأهلي، أول من أمس في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، موضحاً أن المباراة لم تشهد لعب كرة قدم، بسبب كثرة إضاعة الوقت من جانب فريق شباب الأهلي، على حد قوله، وأشار إلى أنه راضٍ تماماً عن فريقه.

وقال أحمد الشعفار لـ«الإمارات اليوم»، «أهنئ فريق شباب الأهلي، وفريقي قدم مباراة كبيرة، هذا هو الوصل الذي أعرفه منذ العام الماضي، كنا نداً قوياً لفريق منافس على لقب الدوري، لعبنا مباراة كبيرة بروح وعزيمة وحتى في الأشواط الإضافية، وعلى الرغم من نقص العدد فإننا كنا على مقربة من التعادل، وأحرزنا هدفاً لم يُحتسب بسبب التسلل، قدمنا كل شيء أمام شباب الأهلي، وظهر اللاعبون بروح وعزيمة كبيرة، وكنا نتمنى نتيجة إيجابية».

وأضاف: «لي عتب على التحكيم في المباراة، لم نلعب كرة قدم للأسف، لاعب يسقط، ويكرر الموقف، وحارس مرمى يهدر الوقت، لماذا كل ذلك؟، إذا كنا نريد الارتقاء بكرة القدم الإماراتية اتركونا نلعب كرة داخل الملعب».

وعن خروج الوصل من البطولات كافة هذا الموسم، قال الشعفار: «نحن نلعب كرة قدم حديثة، وأنا غير حزين على خسارة البطولة، الوصل قدم ما عليه، وكان اللاعبون عند حسن الظن، فخور بفريقي وما قدمه من تجهيز واستعداد للمباراة خلال هذا الوقت الضيق ومقابلة متصدر الدوري بهذه الروح، إنه أمر رائع».

وعن حزن الجمهور الوصلاوي، أكّد الشعفار، أن جمهور الوصل يعرف أنه في كرة القدم ليس بالضرورة أن تكون بطلاً في كل عام، مشيراً إلى أن الفريق قدم موسماً رائعاً.

ميلوش: عقدي مع الوصل مستمر حتى صيف 2026

مدرب الوصل ميلوش ميلوييفيتش. تصوير: سالم خميس

أكّد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أنه من الصعب خسارة مباراتين في الدور قبل النهائي ببطولتين مختلفتين خلال فترة وجيزة جداً، مشيراً إلى أن حالة من الحزن سيطرت عليه وعلى اللاعبين داخل غرفة الملابس، عقب الخسارة أمام شباب الأهلي أول من أمس في نصف نهائي الكأس، وأوضح أنه راضٍ عن فترة عمله مع الفريق، وأن عقده مستمر مع النادي حتى صيف عام 2026.

وقاد ميلوش، الوصل إلى تحقيق ثنائية تاريخية في الموسم الماضي، قبل أن يتم تجديد عقده من قبل إدارة النادي إلى صيف 2026، كما ارتبط اسمه بالترشح إلى قيادة المنتخب الوطني خلفاً للمدرب المُقال باولو بينتو، لكن مجلس إدارة الوصل والمدرب أكدا استمراره مدرباً للفريق حتى نهاية عقده، وقال المدرب ميلوش لـ«الإمارات اليوم»، «خسرنا بتفاصيل بسيطة أمام شباب الأهلي في ديربي قوي، لكن بالتأكيد كانت هناك فرصة».

وعن خسارة لقبي الدوري والكأس، أضاف: «أعتقد أن ما حدث كان أمراً طبيعياً، الوصل حقق لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي بعد أكثر من 15 عاماً، وهذا الموسم حقق لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، أعتقد أن تحقيق ثلاثة ألقاب في موسمين أمر رائع وليس سيئاً»، وعن الموسم الحالي ومدى رضاه عن اللاعبين، قال: «سؤال صعب، أعتقد أن لدينا الأفضل، هناك لاعبون قدموا ما عليهم، وهناك آخرون لديهم الأفضل ليقدموه للفريق، قدمنا مباريات قوية عندما كنا نلعب كفريق واحد، وفي بعض الأوقات خسرنا بسبب أخطاء بسيطة، ويجب علينا النظر إلى المستقبل».