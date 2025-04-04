اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

الخلود - التعاون 18:30

العروبة - الأخدود 20:15

الهلال - النصر 22:00

جنوى - أودينيزي 22:45

دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - خورفكان 17:50

الوحدة - النصر 20:30

رايو فاليكانو - إسبانيول 23:00

الدوري الألماني

أوجسبورج - بايرن ميونيخ 22:30

الدوري الفرنسي

نيس - نانت 22:45

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا