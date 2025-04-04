الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
الخلود - التعاون 18:30
العروبة - الأخدود 20:15
الهلال - النصر 22:00
جنوى - أودينيزي 22:45
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - خورفكان 17:50
الوحدة - النصر 20:30
رايو فاليكانو - إسبانيول 23:00
الدوري الألماني
أوجسبورج - بايرن ميونيخ 22:30
الدوري الفرنسي
نيس - نانت 22:45
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